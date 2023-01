Navigazione Lago d’Iseo cerca personale | previste 18 assunzioni

Prima Brescia

...l'autorità che controlla il canale La portacontainer Ever Given sta andando verso il 'Grande... stamattina aveva previsto che la nave, una volta rimessa in, sarebbe stata condotta in ...Mai cosi basso dagli anni Novanta . Ildi Garda ieri, nel giorno della Befana, era fermo a 41 centimetri sopra lo zero idrometrico di ... agricoltura,, approdi) per il più grande bacino ... Navigazione Lago d'Iseo, aperte le posizioni per 18 assunzioni Il livello del lago ieri alle 11 è sceso sino a toccare lo zero idrometrico. Non accadeva dal 22 ottobre scorso. Poi complice la pioggia e, con ogni probabilità, l’aiuto degli invasi alpini, il Lario ...Corse Busitalia a rischio in Umbri lunedì 9 gennaio 2023. I sindacati FILT-CGIL e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore.