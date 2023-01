Nave portacontainer resta incagliata nel porto di Gioia Tauro | difficili le operazioni di disincaglio – Le immagini

Il Fatto Quotidiano

Sono ferme da stamane le operazioni in entrata e in uscita nel porto di Gioia Tauro causate dall' incagliamento dellaMSC "Elaine", battente bandiera panamense . Il battello - lungo circa 350 metri, largo 46 e capace di imbarcare fino a diecimila teus - si apprestava ad uscire dal porto per ...Sono ferme da stamane le operazioni in entrata e in uscita nel porto di Gioia Tauro causate dall'incagliamento dellaMSC "Elaine", battente bandiera panamense. Il battello " lungo circa 350 metri, largo 46 e capace di imbarcare fino a diecimila teus " si apprestava ad uscire dal porto per ... Nave portacontainer resta incagliata nel porto di Gioia Tauro: difficili le operazioni di disincaglio –… We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Sono ferme da stamane le ope ...Sono in corso le attività di intervento da parte dei rimorchiatori che stanno operando al porto di Gioia Tauro per disincagliare il portacontainer ...