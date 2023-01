Navalny ha trascorso il capodanno in cella d' isolamento | le condizioni del dissidente

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Alexeiè in carcere e hailappenaindidove era stato trasferito per la decima volta nel 2022. In quest'ultimo caso, come per essersi lavato il ...

Formiche.net

Alexeiè in carcere e hail capodanno appenain cella di isolamento dove era stato trasferito per la decima volta nel 2022. In quest'ultimo caso, come per essersi lavato il viso ......per I'anno nuovo dovrebbe iniziare valutando le lezioni apprese in quello appena. Un ... Un sondaggio della Fondazione anticorruzione di Alexanderha mostrato che la percentuale di ... Il 2023 che verrà per l’Ucraina. Le previsioni di Edward Lucas Navalny era stato trasferito in isolamento per la decima volta nel 2022. In quest'ultimo caso, come per essersi lavato il viso alle 5.24, «come dimostrato dalle telecamere di sorveglianza».