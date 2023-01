Napoli | Spalletti risponde a tono alla domanda del giornalista DAZN | “Non faccia l’allusivo”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Al termine della partita contro la Sampdoria, l’allenatore del, Luciano, è rimasto infastidito da unaposta da parte di undi, il quale aveva chiesto spiegazioni in merito a quanto accaduto per i due calci di rigore. “Noi siamo organizzati bene. Non. Per cui milaL'articolo

Corriere dello Sport

E grazie al pari della Roma col Milan,sale a più 7 sui rossoneri e sulla Juve, che affronterà venerdì a. La squadra di Stankovic si ferma, un'altra volta. Una gara giocata in un'...AGI - Ildimentica il primo ko in campionato con l'Inter, tornando subito a vincere in casa della ... La squadra disale momentaneamente a +7 sulla Juve seconda, in attesa del big match ... Spalletti show sul rigore e le parole a sorpresa sulla Juve GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli ha riscattato il ko di San Siro e ha vinto 2-0 sul campo di una Sampdoria rimasta per quasi un’ora in inferiorità numerica (per il rosso diretto ai danni di Rincon). Una ...A parlare della sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia è stato Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria ...