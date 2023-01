Napoli | scappa dall’Ospedale del Mare | in camice ospedaliero incendia cassonetti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si allontanae, con ancora addosso ilper pazienti, dà fuoco ad alcuni rifiuti. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo – un 57enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale.del: inL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia ANSA

Si è allontanato dall'ospedale del Mare, a, dove era ricoverato e nella notte, camice da paziente addosso, ha incendiato rifiuti nel pieno centro di. Sono state diverse segnalazioni dei cittadini a determinare l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di. Nel tratto di strada tra Piazza Amedeo e via Chiaia i residenti ...Ma evidentemente è più facile prendersela con i rave Dello scontro tra ultrà die Roma sull'... Viviamo nella civiltà della telecamera, non sidall'occhio elettronico. Quando gli ultrà ... A Napoli scappa da ospedale e in camice incendia rifiuti - Cronaca un 57enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri a Chiaia: si era allontanato dall’Ospedale del Mare e stava incendiando della spazzatura ...NAPOLI, CHIAIA (Ore 00.20 circa) - Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Chiaia dopo diverse segnalazioni ...