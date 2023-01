Napoli | paziente si allontana dall’Ospedale del Mare in camice e dà fuoco ai rifiuti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si aggirava per strada di notte, indossando unper pazienti ospedalieri e incendiando. Le fiamme hanno finito per danneggiare la tenda di un bar. È accaduto nel quartiere Chiaia die il protagonista è un 57enne dei Quartieri Spagnoli. L’uomo – hanno appurato i carabinieri – si erato in seratadeldiest, nonostante fosse ricoverato. Alle 00:20 circa, dopo diverse segnalazioni al 112, i militari del nucleo radiomobile disono intervenuti sul posto, nel tratto di strada compreso tra piazza Amedeo e via Chiaia. Il 57enne è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Repubblica

