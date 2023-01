Napoli-Juventus | Osservatorio | “Gara ad alto rischio” Interviene anche il Ministro dell’Interno

ilmattino.it

Commenta per primo A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della: 'non sarà definitiva, ma molto - molto importante sì. Se gli azzurri vincono, convalidano ulteriormente la propria candidatura per lo Scudetto. La formazione di Spalletti si è già ...Responsabilità che sono anche organizzative; l'incrocio tra le tifoserie die Roma è ... Agli osservatori più attenti non sarà sfuggito il giubilo con cui gli ultras dellahanno salutato ... Napoli-Juventus ad alto rischio: la stretta del Viminale dopo gli scontri Marco Di Lello, ex procuratore della Figc, è intervenuto a Radio Punto Nuovo sottolineando a pochi giorni da Napoli-Juventus la situazione in cui versa la società bianconera in seguito all’inchiesta P ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...