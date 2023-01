Napoli-Juventus ad alto rischio | la stretta del Viminale dopo gli scontri

la Repubblica

Entrano nel tabellone le big: l'Inter affronta il Parma, il Milan ospita il Torino, ilsfida la Cremonese e laaspetta il ......sempre con noi! Laagguanta un'altra vittoria che grazie alla frenata del Milan significa secondo posto a parimerito con i rossoneri in classifica, a sette lunghezze dalla capolistae ... Napoli-Juventus, contro Allegri Spalletti avrà due risultati utili su tre La Juventus ora è seconda classifica e l’ambiente bianconero è concentratissimo in vista del big match contro il Napoli. La partita è di grandissima importanza e questo Allegri lo sa bene, perché ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Fagioli: “Questi sono due campionati in uno. Stare fermi per due mesi significa fare una preparazio ...