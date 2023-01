Napoli Juventus ad alto rischio | interviene il Ministro dell’Interno

Tuttosport

Il prossimo fine settimana sarà un nuovo test, visto che si svolgerà un'altra partita a grosso rischio disordini, quella. Scontri tra ultrà in A1, caccia ai violenti in centinaia ...2 A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della: 'non sarà definitiva, ma molto - molto importante sì. Se gli azzurri vincono, convalidano ulteriormente la propria candidatura per lo Scudetto. La formazione di Spalletti si è già ... Napoli - Juventus, tre sfide in una settimana: l'incredibile sorpresa del calendario! Napoli-Juventus del 13 gennaio è connotata da “elevati profili di rischio” secondo le valutazioni emerse dalla riunione dello scorso 4 gennaio dell’Osservatorio nazionale sulle… Leggi ...In esclusiva ai microfoni di Calciostyle è intervenuto Silvano Martina, l'agente di Gianluigi Buffon Il portiere azzurro ha rinnovato il suo contratto con il Parma fino a giugno 2024 e si trova molto ...