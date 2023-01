Napoli – Juve ad alto rischio | Il ministro dell’interno ha preso una decisione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La sfidaad, il, Matteo Piantedosi, interviene per evitare scontri. Il prossimo incontro di calcio trantus, previsto per il 13 gennaio al Maradona di Fuorigrotta, è stato indicato come ad “” dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. A seguito degli scontri avvenuti tra gli ultras die Roma, il, Matteo Piantedosi, ha richiesto un ulteriore approfondimento della situazione con la possibilità di adottare misure più severe. L’aggiornamento sarà discusso nella prossima riunione in programma dopodomani., l’ira di De Laurentiis per ...

... appuntamento insomma quantomeno a dopo la sfida scudetto con il. In tutto questo un ... se l'immaginava diverso lui, se l'immaginava diverso pure la. Ecco perché squilla libero il telefono ...In seguito agli scontri fra ultras dele della Roma di ieri, tuttavia, un ulteriore approfondimento, con eventuale aggiornamento delle prescrizioni portando a una 'maggiore severità', è stato ...Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: "Quest'anno ci siano tutti i presupposti affinché il Napoli possa vincere. Negli ultimi 5 anni il finale di c ...Il lutto per la scomparsa di un campione gentleman come Vialli getta un'ombra di tristezza sul campionato dove Juve e Inter provano a riaccendere la caccia alla capolista .... Il weekend di campionato ...