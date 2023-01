Napoli campione d’Inverno | due volte su tre vuol dire scudetto

napolipiu.com

Clamoroso a San Siro: il Milan pareggia 2 - 2 a San Siro la Roma e scivola a meno sette dal, con la Juve che raggiunge i rossoneri al secondo posto. Rossoneri avanti con Kalulu al 30', che di testa batte un Rui Patricio più che colpevole. Il Milan sembra in controllo e raddoppia con ...Ild'inverno. Due a zero alla Samp, con un gol per tempo - Osimhen ed Elmas su rigore nella ripresa - , contro una Samp che paga a caro prezzo il fatto di avere giocato tutta la ripresa ... Varriale: “Napoli campione d’inverno. Chi parlava di campionato riaperto…” La partita Milan Roma è finita 2-2 . Con questo risultato e con 2 giornate di anticipo Il Napoli è campione d'inverno. "Chissà se qualche giornale che dopo #InterNapoli aveva titolato, con un pizzico ...Il Napoli è campione d'inverno con due giornate d'anticipo, grazie al pareggio del Milan con la Roma a San Siro col risultato di 2-2.