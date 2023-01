Napoli | apprensione per Kim | il coreano da valutare

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilvince a Genova contro la Sampdoria ma perde Kim nella ripresa, il difensore dovrà essere valutato in vista della sfida contro la Juve Ilvince a Genova contro la Sampdoria ma perde Kim nella ripresa, il difensore dovrà essere valutato in vista della sfida contro la Juve. Uscito per un indurimento muscolare, si spera che ilpossa essersi fermato in tempo e che possa essere in campo regolarmente nel match di venerdì sera. In giornata potrebbero esserci tutti gli esami del caso per capire l’entità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.