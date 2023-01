(Di lunedì 9 gennaio 2023) Come ha accolto il rifiuto dell'estradizione agli ex terroristi da parte della Francia? 'Ci leggo un segno dell'innamoramento della Francia per sé stessa, ma la grandezza di un Paese si misura anche ...

Famiglia Cristiana

Sarebbe stato impossibile, del resto, affrontare il maxiprocesso (di cuiChiesa fu testimone, ndr) senza riprendere a studiare la mafia: uno studio sul campo più intenso e coinvolgente di ..., Rita e SimonaChiesa, prestano il volto rispettivamente Luigi Imola , Camilla Semino Favro e Cecilia Bertozzi . Si parla anche del matrimonio con la seconda moglie Emanuela Setti ... Nando Dalla Chiesa: 'Il generale, mio padre. Ecco chi era davvero' "Il nostro generale", al via su Rai 1 la serie tv su Carlo Alberto dalla Chiesa. Con Sergio Castellitto e Camilla Semino Favro. L'intervista ...I telespettatori hanno dovuto aspettare qualche mese ma alla fine la Rai ha scelto la collocazione per Il nostro generale, la serie di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction – Stand by me, che r ...