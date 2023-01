My Hero Academia | Shigaraki è libero | Jump Highlights

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel nuovo numero di My, ‘intervento di Kurogiri permette adi sfuggire a sua volta dalla trappola degli eroi, ma anche dall’influenza dell’All for One. In Akane-Banashi, la nostra Akane andrà a un appuntamento con Jumbo La liberazione di Kurogiri, sottomesso all’All for One, ha distrutto i piani degli eroi per la battaglia finale. Mentre le copie di Toga/Double travolgono le forze alleate, alcune di esse arrivano nella “gabbia” dove Midoriya estanno combattendo. E, nel momento in cui il quirk di Eraserhead non è più attivo, il Villain può usare la sua devastante abilità. Nel numero 377 di My, le cose si mettono male per gli eroi, e per il mondo. Il quirk distruttivo dipuò consumarlo per intero. Ma, mentre ...