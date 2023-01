Mourinho ct del Brasile? Per la Roma c’è anche il tema fiscale

Sky Sport

Smentite così le voci che vedevano José, attuale allenatore della Roma, prendere il postoconnazionale. L'avventura nella nazionale belga Una storia lunga sei anni in Belgio. Assunto il ...Svanisce, quindi, la suggestione Joséper la panchinaPortogallo. Roma, Mourinho dice no al Brasile e riparte da Abraham Niente Josè Mourinho come ct del Portogallo. Lo stesso Mou aveva detto di essere stato chiamato anche come selezionatore del Brasile, ma alla fine la Federcalcio protoghese ha scelto, ...Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho tiene banco Il calciomercato della Roma riguarda anche il futuro di Josè Mourinho: proprio ieri, al termine del pareggio di San Siro contro il Milan, sono usc ...