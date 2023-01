MotoGP | mazzata per la Honda | “Non ha il ”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 9 gennaio 2023)chiamata al coraggio per invertire la rotta, dopo Marc Marquez anche il collaudatore Stefan Bradl mette il dito nella piaga PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Secondo l’ex pilota e attuale collaudatore, Stefan Bradl, laha bisogno di maggiore coraggio nella sperimentazione per poter competere con le altre case motociclistiche. In un’intervista Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.