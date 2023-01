(Di lunedì 9 gennaio 2023) Unoggi dopo essere stato travolto dalche stava conducendo. L'incidente si è verificato in via Metaponto, nel comune di Botricello, nel. Sul posto sono ...

Motocoltivatore si rovescia, morto 94enne nel Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 09 GEN - Un 94enne è morto oggi dopo essere stato travolto dal motocoltivatore che stava conducendo. L'incidente si è verificato in via Metaponto, nel comune di Botricello, nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno estratto il corpo dell'uomo da sotto il mezzo agricolo.