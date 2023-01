Mostra Cannes | Schifani | Ignoravamo i provvedimenti | attendiamo documenti dall' assessore

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, a TgCom24 in merito all'affidamento a una società lussemburghese dell'evento 'Sicily, Women and Cinema 2023' previsto al prossimo ...

, Schifani: "Ignoravamo i provvedimenti, attendiamo documenti dall'assessore" "Io e l'intera giunta, all'interno della quale discutiamo di tutto, ignoravamo l'adozione di questi ...... Women and Cinema" che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia, con eventi e unafotografica, al festival cinematografico di. I primi a volerci vedere chiaro, dopo Schifani che ha chiesto "... Sicilia, la mostra al festival di Cannes diventa un caso: quasi 4 milioni senza bando a una società del… Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a TgCom24 in merito all’affidamento a una società lussemburghese dell’evento “Sicily, Women and Cinema 2023” previsto al prossimo ...«Io e l’intera giunta, all’interno della quale discutiamo di tutto, ignoravamo l’adozione di questi provvedimenti che fanno parte, è vero, di una programmazione triennale portata avanti dallo scorso g ...