Monzesi a riposo con tre punti pesanti nel sacco | Szwarc protagonista di giornata

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lunedì di pausa per la Vero Volley Monza dopo l’emozionante vittoria centrata ieri sera all’Arena contro Taranto nella terzadi ritorno della SuperLega Credem Banca 22/23. La formazione di Massimo Eccheli tornerà ad allenarsi domani mattina con una doppia seduta tra pesi e tecnica, con l’obiettivo di prepararsi nel migliore dei modi all’ostica gara che la attende domenica pomeriggio alle ore 15:30. Beretta e compagni saranno infatti di scena a Civitanova Marche, contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova: tra gli avversari più ostici del campionato che però Monza è stata in grado di battere, all’andata, con un rotondo 3-0. Intanto, dando uno sguardo alle statistiche del terzo turno del campionato, Monza vs Taranto è stata la gara più lunga (2 ore e 32 minuti) con il solo quarto set che è durato ben 44 minuti. Tra i protagonisti assoluti del ...

Lega Pallavolo Serie A

