Monza-Inter | Sacchi verrà sospeso per un turno

...30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Sassuolo 2 - 1 18:00 Juventus - Udinese 1 - 0 20:452 - 2 CALCIO - LA LIGA 16:15 Villarreal - R. Madrid 2 - 1 18:30 ...Rossoneri al 2° posto insieme alla Juventus, poie Lazio fermate sul 2 - 2 daed Empoli. La Fiorentina torna a vincere, pareggi a Salerno e La Spezia. Aspettando i posticipi di lunedì, ...Sacchi si scusa l’Inter: il gesto dell’arbitro la polemica a Monza per il gol annullato ad Acerbi. Cosa è successo L’arbitro Sacchi si è scusato con l’Inter e la dirigenza per la polemica nata da un s ...L’Inter, dopo aver battuto per 1-0 il Napoli ha San Siro, si è fermata in casa del Monza. La vittoria di questa sera dei partenopei fa scivolare i nerazzurri nuovamente a 10 punti dalla vetta. Il matc ...