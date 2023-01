Monza-Inter | Caressa attacca Sacchi e punge Inzaghi | lo ha detto in diretta

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 gennaio 2023)venuto agli studi di Sky Sport, Fabiohala sua sugli episodi avvenuti nel corso di. Il noto telecronista ha così criticato l’arbitroriguardo la scelta di fischiare troppo presto in occasione del gol annullato ad Acerbi: “L’errore diè grave, come quello in Cremonese-Juventus della settimana scorsa. Ci sono errori che si stanno ripetendo, come questi fischi in affanno, quando per fischiare un fuorigioco ci si impiega un minuto“ Caso, non solo: nella lista nera anche la difesa dell’non ha risparmiato parole al veleno anche per: “Tutto ...