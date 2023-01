Monreale | archetti pedonali contro la sosta selvaggia

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 9 gennaio 2023)lache periodicamente blocca autobus, ambulanze e mezzi pesanti in via Venero, angolo via Aldo moro. È questa l’iniziativa messa in capo dall’assessore Giuseppe Di Verde, che in questi giorni sta facendo collocare queste barriere per un tratto lungo circa 150 metri in via Venero. A partire dall’incrocio con via Aldo Moro e fino alla “maternità”. Troppe volte il traffico disi è bloccato a causa di automobili parcheggiate male, anche in divieto di. Anche una sola vettura parcheggiato male ha causato serpentoni di auto ferme per tutta via venero e via delle Repubblica. E visto che i divieti non sono sufficientila maleducazione, ...