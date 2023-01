Moggi | agente Simeone | Giovanni è felice di essere al Napoli | saprà farsi trovare pronto

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Alessandrosportivo. ecco le sue parole: “Sono molto soddisfatto di Zanoli, non ci dimentichiamo che non è semplicissimo entrare in campo dopo mesi di sostanziale inattività. È importante il dato del suo inserimento immediato e della sua personalità. Ritorno a? L’obiettivo è diventare quello che aspettiamo tutti possa diventare. Il doppio scambio è stata una buona operazione per Alessandro, perché gli consente di misurarsi con altre squadre e acquisire esperienza, e al contempo consente aldi avere un giocatore con esperienza che farà le sue partite. È stata una scelta, in uscita e in entrata, lungimirante del. Lotta scudetto? Il Milan ha dimostrato dicompetitivo ed è campione ...