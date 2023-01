Modena Femminile | semifinale a Bomporto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Onere e onere. Sarà ilad aprire, con un impegno ufficiale, il 2023 gialloblù. Domenica 8 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 14.30, la squadra di Massimo Montanini sarà impegnata nelladi Coppa Emilia contro il G.S. Felino. Si giocherà allo stadio “Fratelli Sentimenti” di, la casa della Primavera di Paolo Mandelli. L’invito a tutti i tifosi è di assistere all’incontro per sostenere le ragazze gialloblù che vogliono raggiungere un prestigioso e importante traguardo e che, per l’anno solare 2022, sono già state inserite nella speciale classifica delle squadre con la più alta media punti. Fonte articolo e foto: www.calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Modena Calcio

...30 Brescia - Trento 73 - 78 VOLLEY - SERIE A119:00 UYBA Busto Arsizio - Firenze 3 - 0 20:30 Bergamo - Conegliano 0 - 3 Visualizza Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA 18:00- ......30 Brescia - Trento 73 - 78 VOLLEY - SERIE A119:00 UYBA Busto Arsizio - Firenze 3 - 0 20:30 Bergamo - Conegliano 0 - 3 Visualizza Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA 18:00- ... Modena Femminile: in finale di Coppa Emilia ci va il Felino Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Inarrestabile Perugia nella Superlega maschile di volley: la Sir Safety vince anche a Verona con un secco 3-0 siglando il quattordicesimo successo in altrettante partite. Umbri imbattibili e in fuga a ...