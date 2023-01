Miwa Energia in alta quota | battuta la Promobasket Marigliano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si apre nel migliore dei modi il 2023 per lache vince una partita emozionante, com, vibrante contro un’ottimaarriva a Benevento con i favori del pronostico, con un poster assemblato per puntare alle primissime pozioni di classifica. All’andata i Mariglianesi si imposero alla fine di una gara quasi mai in dubbio. Gara che lasciò più di qualche muso lungo in casa sannita. Primo quarto equilibrato con leggera prevalenza dei cinghiali, bravi a sfruttare la vena realizzata di Alunderis, che a fine gara chiuderà a 27 punti la sua gara da top scorer. Il secondo quarto vedeprendere in mano le redini del match, allungando fino al + 7 di metà secondo quarto, massimo ...

