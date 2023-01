Miretti non è più al centro del progetto? L’occasione da sfruttare al volo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fabiosta giocando con continuità, ma non mancano di certo i problemi e già a gennaio c’è il forte rischio di un suo cambio di maglia. Nonostante le grandi perplessità che Massimiliano Allegri ha sempre avuto nei confronti dei giovani da lanciare della Primavera, in questo campionato a Fabiosi sta confermando a tutti gli effetti come un titolare della mediana. Fino a quando le cose stavano andando male per la Juventus, il giovane ragazzo piemontese era stato considerato come uno dei migliori della squadra, ma ora che anche gli altri giocatori hanno alzato il loro livello sembrano emergere i problemi caratteriali e tattici della ragazzo. Nella sfida contro l’Udinese infatti non sono assolutamente mancati i limiti di personalità, con diverse circostanze che avrebbero potute essere terminate con una conclusione, invece ha preferito ancora ...

Goal Italia

... al contempo, darebbe al tecnico e alla rosa un'iniezione d'entusiasmoindifferente. Per ... con Locatelli, Rabiot ea far da filtro in mezzo. Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che ...Masolo. Checchè ne dicano i suoi detrattori, Allegri sa come gestire i giovani , spingendoli a ... Ed ecco, infatti, spuntare i vari Fabioe Nicolò Fagioli , ma anche un Moise Kean tornato ... Juventus-Udinese, pagelle, migliori e peggiori dei bianconeri ... La Juventus potrebbe cambiare le proprie strategie di mercato in questa sessione invernale. Tra i motivi troviamo anche Fagioli.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...