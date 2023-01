Minzolini | lo scenario da brividi | in Ucraina non ci sarà mai una pace | ecco perché

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La guerra inè in standby. Non in quanto ad attacchi e bombardamenti reciproci, ma in relazione alle strategie da intraprendere. Una situazione di stallo, sostiene Augustodurante la puntata de l'Aria Che Tira in onda lunedì 9 gennaio, che è complicata da sciogliere. «Siamo a un punto in cui è molto difficile pensare che l'una o l'altra forza accettino una resa incondizionata. La Russia di Putin non può permettersi di perdere, altrimenti il leader del Cremlino nonpiù al potere». E Zelensky? «Non può aver chiesto agli ucraini tutti quei sacrifici per dire “adesso basta”». Il direttore de Il Giornale, di fronte alla conduttrice della trasmissione Myrta Merlino, prefigura quindi lofuturo, traendo le sue conclusioni: «Non cimai una. Avremo ...

Il Tempo

... in particolare con l'attuale direzione di Augusto. Ora, però, si volta pagina perché i ... Questo nuovoin via di definizione suggerisce alcune riflessioni. La prima riguarda l'...Russi in fuga,choc: "Così ripiombiamo negli anni '60" La Nato sta rafforzando la sua ... In questoha un ruolo cruciale anche l'Italia, presente con i propri caccia insieme a ... L'aria che tira, Minzolini: non ci sarà mai una pace in Ucraina. Scenario choc La guerra in Ucraina è in standby. Non in quanto ad attacchi e bombardamenti reciproci, ma in relazione alle strategie da intraprendere. Una ...