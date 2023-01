Milinkovic-Savic | addio alla Lazio | non rinnova?

... Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, ecco che come confermano diversi giornali (in primis Il Messaggero) il sostituto del francese potrebbe essere Sergejper il quale i ...In scadenza di contratto con la Lazio nel giugno 2024, Sergejavrebbe deciso il suo futuro.Sergej Milinkovic-Savic potrebbe non rinnovare con la Lazio e salutare a fine stagione. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 ...Lazio, Maurizio Sarri lascia L'allenatore non è soddisfatto dell'esperienza in biancoceleste, nonostante la fiducia di Lotito. Le opzioni nel caso di un addio ...