Milano | trasporti | da oggi al via i rincari | ma i vecchi biglietti saranno validi fino al 10 marzo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A partire da, lunedì 9 gennaio, idei mezzi pubblici di(metro, autobus e tram) hanno subito un aumento di prezzo, ma inon verranno eliminati immediatamente. Ida due euro, infatti, continueranno ad essereper 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario, ovveroal 10. Come aveva preannunciato l’amministrazione del Comune di, dopo questa data, iacquistati con laa tariffa nonpiù utilizzabili. L’aumento del prezzo è stato di 20 centesimi per il biglietto ordinario, 1,50 euro per il carnet, 1 euro per il biglietto valido per 72 ore e 60 centesimi per il ...