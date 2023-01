Milano | giovane distrugge 7 semafori a martellate | il rumore lo infastidiva

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 9 gennaio 2023) "Ero esasperato per il loro, non ce la facevo più". Così si è giustificato un ragazzo di 24 anni, denunciato ieri notte in zona Risorgimento a, reo di aver spaccato settetra via Carlo Goldoni e viale dei Mille. La pattuglia di carabinieri che lo ha bloccato ha trovato addosso alun martello e una forbice da elettricista. Verdetto: danneggiamento aggravato.