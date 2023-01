Milano | esce di casa con un martello e spacca sette semafori | “Ero infastidito dal rumore”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È uscito dicon une hato. L’autore del gesto è un uomo di 24 anni che ha spiegato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di esseredal. Il fatto è avvenuto a, nella zona est della metropoli, tra Viale dei Mille e via Goldoni, intorno alle 3:25 della scorsa notte. L’azione è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il ventiquattrenne è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. I militari, inoltre, hanno sequestrato ile la forbice da elettricista che il ventiquattrenne aveva con sé. Per giustificarsi, l’autore del gesto ha spiegato ai ...

