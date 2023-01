Milano | da oggi scattano gli aumenti sui mezzi pubblici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Al via i rincari su tutti i titoli di viaggio, esclusi gli abbonamenti. Il biglietto singolo per la città costa 2,20 euro. I prezzi seguono l’inflazione. Ecco cosa c’è da sapere

(FERPRESS) – Roma, 9 GEN – Investimenti, sussidi, regolazione, concorrenza e ambiente: quali sono e quali dovrebbero essere le politiche dei trasporti in Italia. Se ne parlerà in occasione del worksho ...Dal 9 gennaio sono aumentati i prezzi dei biglietti dei trasporti pubblici a Milano. L'aumento dei mezzi gestiti da Atm, che arriva a tre anni e mezzo dall'ultimo deliberato, è stato causato dall'infl ...