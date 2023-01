Milano | da oggi aumentano biglietti Atm | trasporti più cari

Corriere Milano

Cosa cheavviene regolarmente. A suo avviso perché viene associata l'attività di lobbing alla ... a Firenze eed altre città. C'è stato un ampio confronto, sia online che in presenza, per ...... in provincia di Varese, è stato designatodal Papa come Abate territoriale di Montecassino. ... nel quale inizia la formazione teologica, ultimata poi presso la sede didella Facoltà ... Incidente a Casatenovo, nonna fa scudo al nipote e viene travolta sulle strisce pedonali da un camion: morta Il dato annuo e' oltre il target di 6-8 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Nel mese di dicembre 2022, il gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta di 1,2 miliardi di euro.Da lunedì 9 gennaio scatta il rincaro dei biglietti Atm, con il ticket per la corsa singola che salirà a 2,20 euro, dai 2 attuali. Per fermare gli aumenti, Fratelli d'Italia ...