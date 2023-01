Milan Vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Chi vince affronterà la vincente di Fiorentina-Sampdoria ai quarti.Vsè in programma mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rossoneri accedono direttamente al tabellone di questa fase essendosi classificata tra le prime otto nella passata stagione. In campionato attualmente sono secondi in classifica, ma nell’ultima giornata hanno frenato pareggiando contro la Roma, il che ha portato lo svantaggio dalla capolista Napoli a sette punti. I granata, invece, si sono qualificati eliminando il Cittadella con un perentorio 4-0. In campionato, nell’ultimo turno, hanno pareggiato a Salerno per 1-1. LEPadroni ...

Salernitana esi dividono la posta in palio. All'Arechi termina 1 - 1. Davide Nicola cambia molto rispetto al match di mercoledì contro il: dentro Bronn e Daniliuc in difesa, Candreva con il nuovo ...... quelle che Stefano Pioli sta coltivando in queste ore in vista della sfida di mercoledì sera di Coppa Italia contro il. L'allenatore rossonero spera di recuperare infatti sia Divock Origi , ... Milan, si pensa già alla Coppa Italia: oggi allenamento in vista del Torino Il Milan esce da San Siro con l’amaro in bocca e nel banco degli imputati finisce Stefano Pioli I suoi cambi hanno fatto e fanno discutere: quello alla mezz’ora del secondo tempo tra Vranckx per un Be ...Torino: la squadra è uscita con un punto dalla partita contro la Salernitana. Oltre al risultato poco soddisfacente, c'è preoccupazione per un giocatore.