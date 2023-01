Milan-Roma | le pagelle di CM | Kalulu un gigante | Pioli sbaglia i cambi Che partita di Abraham! | Primapagina

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 2023-01-09 00:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:Tatarusanu 5,5: fa venire un brivido alla sua difesa nel primo tempo con un tentativo goffo di uscita. Prende sempre gol, nonostante un grande intervento su Abraham. Calabria 6,5: prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo. Reattivo e grintoso su ogni pallone, legge bene le linee di passaggio della7: il primo gol stagione con un colpo di testa perfetto vale tantissimo per la classifica e il morale della squadra. Ma è solo il punto esclamativo in una prova perfetta: il salvataggio su Zaniolo è da difensore di alto livello. Tomori 5,5: manca l’intervento su Ibanez, un errore che pesa. Theo 6,5: costringe gli avversari al fallo sistematico con le sue penetrazioni dentro al campo da ...

Focus sul, che getta via una vittoria preziosa in chiave scudetto, facendosi rimontare nel finale dalla, e sulla Juventus, con Allegri che ora è da scudetto . In casa Inter la crisi di ...2 - 2, Mourinho beffa Pioli in extremis con Ibanez e Abraham Partita pazza quella di San Siro , con ilin controllo fino all'87 e laa sparigliare il copione nei minuti finali.'Se Valeri al Var accompagna Orsato agli Europei, siamo messi malissimo. Orsato non ha avuto la forza di tenere il punto' Db Firenze 22/10/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Inter ...Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Femminile, Elena Linari ha affidato ai suoi profili social il suo personale... La Roma Femminile ha svolto la rifinitura al Centro Sportivo Giulio Onesti, i ...