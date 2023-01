MIlan - Roma | le pagelle dei giallorossi | Abraham piazza il colpo vincente

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Rui Patricio 5,5 Ha una mano pieghevole, che gestisce in modo sconsiderato nell'attimo in cui dovrebbe usare tutta la forza per murare: ilsegna così. Le sue insicurezze sono un problema di cui ...

Sport Mediaset

La diciassettesima giornata di serie A, con i suoi tanti finali a sorpresa, asseconda una tendenza ormai galoppante che nel giro di 48 ore è stata fatale all'Inter, ale alla Lazio: chi si ...Quando poi avanza, ilnon gli permette molto. Ma da fermo è fondamentale: tutti e due i gol dellapartono dal suo piede fatato. Zalewski 6,5 Coraggioso. È in progresso fisico e crea ... Serie A, Milan-Roma 2-2: Abraham al 93' frena i sogni scudetto di Pioli - Sportmediaset I giallorossi non conquistavano tre risultati utili in queste partite dalla stagione '92/93. Mai così tanti punti dall'ultimo anno di Spalletti ...Solo la Juventus può provare a “salvare” il campionato venerdì sera in casa del Napoli. E per i bianconeri faranno ovviamente il tifo i più grandi rivali della Signora, Milan e Inter. Le due milanesi ...