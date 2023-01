Milan-Roma | Ibanez | “Possiamo essere una grande” | Serie A News

Corriere dello Sport

Commenta per primo Davide Calabria , capitano del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la: 'Non penso che la credessimo già vinta, abbiamo fatto una buona partita e buttarla via all'ultimo è qualcosa che non si fa. Non è un caso, ...La cronaca fotografica del pari 2 - 2 tra: i rossoneri, avanti con Kalulu e Pobega, vengono ripresi nel finale da Ibanez e ... Milan-Roma 2-2: Ibanez e Abraham regalano il pari a Mou Il difensore regolarmente a disposizione per la prossima giornata Gianluca Mancini sarà regolarmente a disposizione per Roma-Fiorentina, gara in programma il prossimo turno di campionato. Il difensore ..."E' difficile venire a giocare qui, sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza. Ma su quell'ultima azione finale sentivo che era l'occasione giusta per me". Lo ha detto l'attaccante della Roma Tammy A ...