Milan-Roma | due daspo a San Siro | un romanista sorpreso a spacciare

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono due i tifosi raggiunti darispettivamente di 2 e 3 anni a seguito di due distinti episodi avvenuti ieri prima dell’inizio della partitache si è giocata allo stadio Meazza ao. Lo ha reso noto la Questura. Un tifosoista di 18 anni, incensurato, che ha cercato di entrare con la forza al prefiltraggio, e un supporternista di 40 anni che è statocon delle dosi di droga. Il primo è stato notato da un agente che è intervenuto per bloccarlo, e che poi lo ha denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo ha cercato di eludere i controlli degli steward e quando si è visto scoperto ha estratto dagli slip un pacchetto contenente 22 dosi di cocaina e una di hashish e lo ha lanciato via nel tentativo ...

La rimonta della Roma sul campo del Milan ha lasciato il segno tra i tifosi. Nel mondo giallorosso ha regalato convinzione ed entusiasmo; nell'ambiente rossonero ha alimentato la delusione per aver perso due punti. MILANO - Un pari indigesto arrivato quando i tre punti sembravano già in tasca. Il pareggio della Roma ha sopito l'entusiasmo in casa Milan che pensava già di avere la vittoria in pugno. Al termine della sfida, l'allenatore milanista Stefano Pioli ha puntato l'indice contro Paulo. Milan, gli infortuni sono un nervo scoperto. Pioli: "Non voglio parlarne più". La reazione del tecnico rossonero alla domanda.