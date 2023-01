Milan-Roma 2-2 | Pioli | “Sapore amaro”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stefanorammaricato in seguito al 2-2 delcontro la, rimontato nel finale. Rossoneri che vanno a -7 del Napoli, impegnato però la prossima nello scontro diretto contro la Juventus.(2-2),: “Ci siamo complicati la vita da soli” Si inizia con un’analisi della gara, sulle parole da rivolgere ai ragazzi in seguito a un pari maturato così. “Si dice che dobbiamo continuare a giocare in questo modo, ma che le partite finiscono al 95? e che serve più attenzione. Abbiamo preso due gol su calci piazzati e non possiamo concedere. Siamo delusi, avevamo giocato bene e meritavamo di vincere. Purtroppo ci siamo incasinati la vita da soli. Non so se recupereremo infortunati, spero di sì. Si giocherà tanto ma stiamo bene“. “Il risultato lascia un ...