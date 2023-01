Milan-Roma 2-2 | Pioli | “Ci siamo incasinati la vita da soli” | Serie A News

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato al termine di2-2 nel post-partita di 'San Siro'. Amarezza per i due punti buttati via

Dopo un filotto di otto successi consecutivi, tutti con clean sheet, la Juve ha raggiunto ilal secondo posto, superando Inter,, Udinese, Lazio e Atalanta . Davanti, a +7, c'è ancora il ...Il Big Match serale frafinisce in pareggio, due a due e soffermandosi solo al risultato, tutto il popolo milanista, potrebbe essere più che soddisfatto, principalmente per tre motivi: 1: Si tiene laa ...Quante similitudini fra le partite contro Salernitana e Roma. Quando il Milan smette di essere se stesso, iniziano i problemi ...Il Milan subisce due gol in pochi minuti nel finale di gara, pareggia 2-2 con la Roma e vede allontanarsi la vetta dalla classifica raggiunto al secondo posto dalla Juve. Rossoneri in vantaggio al 30' ...