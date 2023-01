Milan-Roma 2-2 | Ibañez | “Possiamo essere anche noi grandi”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il difensore dellaRogerha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita al posto di Salvatore Foti, vice del tecnico dellaJosé Mourinho, che ha invece scelto di non ha commentare il match. Dopo un inizio poco movimentato, è Kalulu al 29’ che sblocca la partita con un potente colpo di testa, piazzando la palla in fondo alla rete e portando in vantaggio i rossoneri. Al 77’ Pobega sigla il 2-0 delgrazie ad una palla filtrante di Leao. Nell’ultima frazione di gioco lasi scatena ed attua una rimonta pazzesca: al 87’concretizza il corner segnando di testa su palla inattiva, rievocando il gol di Kalulu al primo tempo; Abraham chiude il match al 90+3’ e regala un punto alla squadra capitolina. Una partita ...