Milan-Roma 2-2 | Ibanez e Abraham firmano rimonta giallorossa

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lariprende nel finale la gara con il, chiude sul 2-2 la sfida di San Siro agguantando un punto importante nel match della 17esima giornata grazie al ritorno al gol dial 93?. Una beffa per i rossoneri che avevano controllato la sfida, grazie ai gol di Kululu e Pobega, fino all’87’ quando è arrivata la rete disu palla inattiva, prima del pari finale dell’attaccante inglese anche questo su palla inattiva. E’ il primo pareggio interno in campionato per la squadra di Stefano Pioli che rallenta la rincorsa al Napoli: si porta a 37 punti, a -7 dalla squadra di Spalletti, ed è seconda insieme alla Juventus. Ladi Mourinho invece risolve una gara complicata nel finale e si porta a 31 punti agganciando la Lazio al quinto posto. LA PARTITA – Mourinho, ancora ...

Corriere dello Sport

Pioli, le parole dopoPioli ha dichiarato: " Dybala ha cercato il fallo e Vranckx è stato un po' troppo aggressivo. I minuti finali sono cambiati con il 2 - 1. Loro poi ci hanno provato ...AGI - Larimonta in maniera clamorosa ile torna da San Siro con un 2 - 2 che sa quasi di vittoria. Ibanez all'87' e Abraham al 94' annullano il doppio vantaggio rossonero firmato in precedenza da ... Milan-Roma 2-2: Ibanez e Abraham regalano il pari a Mou Il video con gli highlights e i gol di Milan-Roma 2-2, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023 ...Milan Roma 2-2: Pioli aggancia la Juve al secondo posto in classifica e piomba a meno 7 dal Napoli. Abraham decisivo Il Milan pareggia con la Roma per 2-2 nel posticipo domenicale della 17° giornata d ...