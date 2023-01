Milan | recuperato Messias | Origi lavora ancora a parte

(Di lunedì 9 gennaio 2023)torna a disposizione di Pioli. Perlavoro a, si punta ad averlo a disposizione nei prossimi giorni Dopo il pareggio contro la Roma iltorna al lavoro. Buone notizie per Pioli:è tornato oggi in gruppo. Lavoroinvece per, anche se la speranza dei rossoneri è di recuperarlo nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan News

, Messias torna a disposizione di Pioli. Per Origi ancora lavoro a parte, si punta ad averlo a disposizione nei prossimi giorni Dopo il pareggio contro la Roma iltorna al lavoro. Buone notizie per Pioli: Messias è tornato oggi in gruppo. Lavoro ancora a parte invece per Origi, anche se la speranza dei ...Così Pioli ha commentato il 2 - 2 di San Siro, dove la Roma hail risultato nei minuti ... Difficile commentare la partita di domenica sera, per la 17.a giornata di Serie A trae Roma, ... Serie A, Milan recuperato dall'85° in poi: non succedeva dal 2009 Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato così del Milan dopo il 2-2 di ieri contro la Roma: "Le milanesi escono ridimensionate da questa giornata, ma al ...Arriva la prima vittoria del 2023 per il Napoli che riporta più o meno la stessa situazione di classifica del finale dello scorso anno grazie ai punti persi dalle inseguitrici: ...