Milan | Pioli spera di recuperare due infortunati per la Coppa Italia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Buone notizie dall'infermeria diello? Quanto meno duenze, quelle che Stefanosta coltivando in queste ore in vista della...

Calciomercato.com

Di contratti si occupano altri, i ragazzi li vedo sereni e felici' ha concluso, Calabria: è da stupidi aver buttato via questi due punti 'Non pensavamo di averla già vinta. Abbiamo fatto ...nel mirino: 'Lettura sbagliata' Mister Stefanoè stato additato come principale responsabile del pareggio contro la Roma . In primis, l'allenatore delè stato criticato per il ... Pioli sbaglia, la sentenza la dà il Milan: solo un 'suicidio' può togliere lo scudetto al Napoli L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata contro la Roma, rientrata in partita con due gol realizzati a partire dall'85esimo, dopo che il Milan s ...Vocegiallorossa.it foto di www.imagephotoagency.it Rui Patricio 4: sul gol di Kalulu rimane inspiegabilmente fermo. Poi, para con difficoltà su una conclusione dalla distanza di Hernandez. Mancini 5,5 ...