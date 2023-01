Milan | Pioli | Non guardiamo al Napoli | in questo momento dobbiamo pensare a noi e a vincere

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Roma, di seguito le sue parole: "Ho optato per quei cambi per avere energie fresche e centimetri negli ultimi minuti. L'obiettivo era, ovviamente, diverso da come è finita ma è un vero peccato non aver vinto una partita giocata così bene.continuare a giocare così, ma le partite finiscono al 95' e serve più attenzione. Abbiamo preso due gol da palla inattiva anche se sapevamo che la Roma era molto forte in. Siamo delusi perché meritavamo di vincerla, poi ci siamo incasinati da soli. Ci serviva più furbizia e malizia nei minuti finali, ma è ovvio che dopo il gol di Ibanez è cambiato lo scenario e siamo stati ingenui. Dovevamo difendere meglio. Abbiamo lavorato con attenzione, ma i carichi di lavoro non sono il nostro ...