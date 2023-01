Agenzia ANSA

sbarco didel 2023 nel porto di Crotone. E' avvenuto la notte scorsa quando sessantadue persone sono giunte a terra dopo essere state soccorse al largo di Isola Capo Rizzuto. Ad ...Lo spinoso argomento dei- e non solo - in agenda. Il Ftse Mib , dopo circa 20 minuti di ... Negli Stati Uniti , i principali indici hanno chiuso la scorsa settimana con il lororally del ... Migranti: primo sbarco del 2023 a Crotone, arrivati in 62 - Cronaca CROTONE - Primo sbarco di migranti del 2023 al porto di Crotone. Sessantadue persone, nella notte tra l'8 ed il 9 gennaio, sono state soccorse da una unità navale della Guardia di Finanza che ha int ...Non è un vertice formale, perciò non sono previste conclusioni ufficiali. Eppure, quando oggi Ursula von der Leyen varcherà il portone di palazzo Chigi, la presidente ...