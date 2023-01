Migranti | Ocean Viking e Geo Barents in viaggio verso Ancona

Agenzia ANSA

- E' il primo porto dove sbarcheranno seguendo le nuove regole del ministero dell'Interno. Il sindaco della città: 'Faremo la nostra ...In attesa dell'arrivo ad Ancona dei 110recuperati dalle navi umanitarieViking e Geo Barents sono già 3.673 le persone sbarcate in Italia nei primi nove giorni dell'anno secondo i dati del Viminale. Una cifra che è di dieci ... Msf, negato trasbordo migranti da Geo Barents a Ocean Viking Alla Ocean Viking e alla Geo Barents è stato assegnato il porto di Ancona, a diversi giorni di navigazione dal Mediterraneo centrale ...ANCONA - Il doppio sbarco con più di 100 migranti in arrivo al porto di Ancona è confermato, la sindaca Valeria Mancinelli rassicura sull'assenza di criticità per ...