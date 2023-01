Migranti | in 9 giorni del 2023 ne sono arrivati oltre 3 600 Dieci volte più che nel 2022

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Neppure gli ultimi decreti in tema d'immigrazione frenano gli arrivi di clandestini sulle coste italiane. In attesa dell'arrivo ad Ancona dei 110recuperati dalle navi umanitarie Ocean Viking e Geo Barentsgià 3.673 le persone sbarcate in Italia nei primi novedell'anno secondo i dati del Viminale L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Fatto Quotidiano

...per la sorte di 110tratti in salvo da due navi di ong, Geo Barents e Ocean Viking. Ad entrambe è stato assegnato come porto di sbarco quello di Ancona che però dista almeno tredi ......in città da un paio di, ha più volte ribadito che il fenomeno migratorio "è un obiettivo prioritario". Sulla possibilità che anche Trieste possa diventare un porto dove far sbarcare i... Migranti, Viminale: “Geo Barents vada ad Ancona”. Msf: “Servono più di tre giorni per… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...TRIESTE - Questa mattina, lunedì 9 gennaio, l'insediamento a Trieste del nuovo Prefetto Pietro Signoriello, proveniente da Vicenza. Durante l'incontro con la stampa nel Salone ...