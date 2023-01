Migliaia di sostenitori di Bolsonaro occupano il Parlamento | le immagini della folla sono impressionanti

Il Post

Leggi anche Assalto al Parlamento in Brasile,didi Bolsonaro invadono gli edifici governativi Lula di nuovo presidente 11 anni dopo, la festa in Brasile e l'assenza di Bolsonaro:...Le forze di sicurezza brasiliane hanno ripreso il controllo dell'edificio del Congresso nazionale e hanno arrestato 170dell'ex presidente Jair Bolsonaro che erano tra ledi manifestanti che assaltato il palazzo e fatto irruzione all'interno e saccheggiato le camere legislative. LA polizia federale ... La polizia brasiliana ha ripreso il controllo del parlamento e degli edifici governativi Congresso, palazzo presidenziale e Corte Suprema del #Brasile sono stati invasi dai sostenitori dell'ex presidente Jair #Bolsonaro ...A due anni dall’assalto a Capitol Hill va in scena, in Brasile, la replica perfetta: migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro hanno occupato il Parlamento a Brasilia. Non hanno accettato la vittoria ...