Michelle Hunziker rivela il segreto per una pelle luminosissima | Fatelo prima di entrare in doccia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La conduttrice svizzera ed esperta di beauty, mostra a tutti i suoper unaha lanciato la sua linea che, a detta di molti consumatori, non solo promette ma fa dei veri miracoli. La donna con Goovi ha ottenuto un successo incredibile e quasi tutti i giorni nelle sue storie, racconta qualche piccola chicca dei suoi prodotti. Dopo le feste ha lanciato l'offerta su i suoi prodotti detox per consentire a tutti di drenare e liberarsi dalle tossine e soprattutto dai gonfiori dovuti alle grandi abbuffate di questi giorni. Anche sulla sua linea makeup ha deciso di fare un regalo lanciando delle offerte per la Befana: con un minimo di spesa si potevano ricevere dei prodotti in omaggio. Questa nuova settimana inizia con tantissimi buoni propositi: è pur sempre il primo lunedì dopo le feste ...